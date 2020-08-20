Театры, клубы, фуд-корты: какие места в Петербурге останутся закрытыми до конца августа из-за Covid-19

Gazeta.SPb.ru напоминает о том, какие запреты в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции продолжают действовать в Петербурге вплоть до 30 августа.

До конца этого месяца останутся закрытыми кинотеатры и фуд-корты. Постановление о продлении соответствующих карантинных ограничений подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Так, в Смольном и Роспотребнадзоре считают, что открывать эти места преждевременно. Они, напомним, не работают с конца марта.

Посещать по-прежнему запрещено ночные клубы, а также торговые островки в ТЦ и зоопарки площадью менее 5 Га.

Кроме этих в Петербурге останутся в силе введенные ранее ограничения. А именно: курение кальянов в помещениях и общественных местах, распространение из рук в руки печатных материалов (кроме прессы), проведение различных мероприятий — торжественных (кроме регистрации брака), спортивных, культурных, зрелищных в зданиях, работа детских игровых комнат в магазинах и точках общепита в ТРК.

Размещаться в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях можно только в случаях медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Театральный сезон в городе на Неве также откроется лишь в сентябре. К этому, по данным пресс-службы администрации Петербурга, готовятся Михайловский, Александринский, БДТ им. Г.А. Товстоногова, театр комедии им. Н.П. Акимова, Государственная академическая капелла, театр музыкальной комедии, Мюзик-холл, театр «За Черной речкой», авторский театр «Кукольный формат» и другие знаковые учреждения города. Комитету по культуре поручено разработать комплекс мер, призванных обеспечить эпидемическую безопасность зрителей.

С 1 июня в Северной столице официально отменили обязательное ношение масок и перчаток на улицах. Но их все так же необходимо надевать в общественных местах, в том числе в транспорте, особенно в метро, о чем неустанно в часы пик напоминают сотрудники городского метрополитена. Это условие, как выяснила Gazeta.SPb.ru, выполняют далеко не все.