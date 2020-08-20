Петербуржцу дали два года «строгача» за поджог Mercedes знакомого

Красногвардейский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении местного жителя. Он поджог иномарку своего знакомого.

Преступный инцидент произошел 4 июня прошлого года у дома №30 по проспекту Наставников. По данным следствия, мужчина, имея умысел на уничтожение имущества знакомого, нашел бутылку бензина, вылил содержимое в пакет, а после разлил жидкость по автомобилю марки Mercedes-Benz С 230, который принадлежал приятелю, и поджог.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, автомобиль стоимостью 450 тыс. рублей полностью сгорел.

В суде мужчина признал вину и объяснил, что поступил так из-за того, что знакомый якобы был причастен к смерти его знакомой девушки. Однако свои показания он подтвердить не смог.

Теперь мужчина проведет 2 года в исправительной колонии строго режима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нежелание платить алименты закончилось для петербурженки исправительными работами на полгода.