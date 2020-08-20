Петербург и Ленобласть усиливают взаимодействие в период коронавирусных ограничений

В период действия ограничительных мер, на трех предприятиях Ленинградской области осуществлялся выпуск сертифицированных средств индивидуальной защиты, которая также частично направлялась Петербургу. Фото: lenobl.ru

В период действия ограничительных мер, на трех предприятиях Ленинградской области осуществлялся выпуск сертифицированных средств индивидуальной защиты, которая также частично направлялась Петербургу. Фото: lenobl.ru

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области усиливают сотрудничество и согласованность в принятии решений во время действия ограничительных мер по коронавирусу.

Синхронизация мероприятий по контролю за эпидемиологической ситуации обсуждалась в четверг, 20 августа на совещании Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. В частности, отмена ограничений по COVID-19 в приграничных районах была утверждена при сотрудничестве Северной столицы и Ленобласти.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко отметил, что именно согласованные действия позволили успешно противостоять серьезной эпидемиологической угрозе. Регионы продолжают сотрудничество по регулированию 18 сфер жизнедеятельности и объектов экономики и еженедельно обмениваются актуальными данными по подведомственным территориям зоны взаимного влияния, в которую вошли Санкт-Петербург, а также Всеволожский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Выборгский и Ломоносовский районы Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург и Ленобласть планируют взаимодействовать в организации дорожных работ.