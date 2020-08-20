Петербург и Ленобласть объединятся в организации дорожных работ

Сегодня, 20 августа, было подписано соглашение о межрегиональном взаимодействии. В его рамках будут планироваться и проводиться дорожные работы на 35 вылетных магистралях, соединяющих регионы между собой.

Таким образом, работа служб Петербурга и Ленобласти будет синхронизирована. Планы по ремонту будут согласовывать ведомства регионов между собой в конце каждого года, а в апреле будут определяться точные даты начала работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Документ подписали глава регионального дорожного комитета Денис Седов и начальник государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.

Взаимодействие станет полезным и с точки зрения развитие дорожного законодательства, учитывая большой опыт ГАТИ. В ближайшее время комитет по дорожному хозяйству Ленобласти собирается внести предложение в федеральное законодательство, в рамках которого ведомство самостоятельно сможет составлять протоколы об административных правонарушениях, в случае выявления противоправных действий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы начался капитальный ремонт.