Ученые из ДВФУ и ИТМО нашли оптимальную форму золотых наночастиц для управления цветом лазера

В будущем Университет ИТМО и команда ДВФУ планируют продолжать работу над оптимизацией золотых полусфер для их реального применения. Фото: pixabay.com

В будущем Университет ИТМО и команда ДВФУ планируют продолжать работу над оптимизацией золотых полусфер для их реального применения. Фото: pixabay.com

Специалисты из ИТМО и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали систему применения наночастиц золота таким образом, что они оптимально управляли длиной волны света.

Результатами исследования ученые поделились с изданием Applied Physics Letters. После того, как несколько лет назад исследователи ДВФУ открыли простой и дешевый способ создания полусферических наночастиц драгоценного металла, получивших название «нанобампы», группа специалистов решила оптимизировать разработку и адаптировать под требования повседневной жизни.

После длительной работы измененные наночастицы можно использовать в газоанализаторах, сенсорах, определяющих концентрацию растворов, для записи информации. Кроме того, использовать планируется и другие металлы, не только золото, отмечают в ИТМО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали эффективность меда в борьбе с кашлем.