Ученые из ДВФУ и ИТМО нашли оптимальную форму золотых наночастиц для управления цветом лазера

Специалисты из ИТМО и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали систему применения наночастиц золота таким образом, что они оптимально управляли длиной волны света.
Результатами исследования ученые поделились с изданием Applied Physics Letters. После того, как несколько лет назад исследователи ДВФУ открыли простой и дешевый способ создания полусферических наночастиц драгоценного металла, получивших название «нанобампы», группа специалистов решила оптимизировать разработку и адаптировать под требования повседневной жизни.
После длительной работы измененные наночастицы можно использовать в газоанализаторах, сенсорах, определяющих концентрацию растворов, для записи информации. Кроме того, использовать планируется и другие металлы, не только золото, отмечают в ИТМО.
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