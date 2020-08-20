В Смольном заявили об ухудшении показателей смертности в Петербурге на 14%

Ежедневно в Петербурге госпитализируют около 200 больных коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Ежедневно в Петербурге госпитализируют около 200 больных коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Смольном обсудили реализацию национальных и региональных проектов в сфере здравоохранения.

Заседание Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности, состоялось в четверг, 20 августа. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев отметил, что перед городом стоят две первостепенные задачи — недопущение ухудшения показателей по Covid-19 и сохранение темпов реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в новых условиях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, общие показатели смертности в городе по основным классам причин возросли на 14%.

Смертность, вызванная коронавирусом, составляет не более 8%. При этом, в Петербурге высокий уровень диагностирования болезни. В структуре смертности по-прежнему преобладают болезни системы кровообращения (54%) и новообразования (18,9%).

В ходе заседания было отмечено, что до конца текущего года все городские поликлиники перейдут на «бережливый» стандарт работы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург попал в ТОП-3 городов, куда туристы планируют поехать в сентябре.