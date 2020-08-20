Свыше 1,5 тысяч жителей Петербурга прошли реабилитацию после COVID-19

Медицинская реабилитация после перенесенного коронавируса проводится и в условиях дневного стационара в Консультативно-диагностическом центре №1, а также амбулаторно в районных поликлиниках, где пролечено 815 пациентов. Фото: Baltphoto

Медицинская реабилитация после перенесенного коронавируса проводится и в условиях дневного стационара в Консультативно-диагностическом центре №1, а также амбулаторно в районных поликлиниках, где пролечено 815 пациентов. Фото: Baltphoto

Более полутора тысяч горожан прошли медицинскую реабилитацию в связи с необходимостью восстановления после пневмонии, вызванной инфекцией COVID-19.

Реабилитация таких пациентов проводится как в стационарах, так и в амбулаторных условиях и дневных стационарах. Первым медицинском учреждением Петербурга, оказывающим реабилитационную помощь, стала Городская больница №40 в Курортном районе. Она помогает людям восстанавливаться после COVID-19 с мая 2020 года, отделение рассчитано на 200 коек.

На сегодняшний день такие отделения также работают в Николаевской больнице (37 коек) и Центре имени В.А. Алмазова (50 коек). Стационарную реабилитацию провели уже для 702 жителей Северной столицы, из которых 293 — врачи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что восстанавливаться пациентам с коронавирусной инфекцией, находящемся на аппаратах ИВЛ, помогает музыкальная терапия.