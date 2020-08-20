С 10 по 16 августа в Петербурге 1248 человек обратились за медпомощью после укуса клещей

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 195 человек, в том числе 129 детей до 17 лет. Фото: pixabay.com

В рамках плановой вакцинации поликлиниками города за неделю привито против клещевого энцефалита 195 человек, в том числе 129 детей до 17 лет. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Петербургу уведомляет, что в период с 10 по 16 августа в медицинские учреждения Северной столицы по поводу присасывания клещей обратилось свыше 1 200 человек.

Из 1248 пациентов 198 — дети до 17 лет. Также за неделю у двух взрослых пациентов диагностирован клещевой энцефалит, заражение произошло на территории Колпинского района и Оренбургской области. За пределами Петербурга подхватили клеща еще шесть человек, у которых выявили клещевой иксодовый боррелиоз, один из пациентов — ребенок.

В общей сложности, пострадавших от клещей в городе на Неве насчитывается 170. Преимущественно этих насекомых, находят в Курортном районе, где от них пострадало 79 человек. Лаборатории Санкт-Петербурга за время сезона активности клещей исследовали 1335 насекомых, снятых с людей, 174 из них оказались носителями энцефалита или боррелиоза.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последнюю неделю июля от клещей пострадало 700 человек.