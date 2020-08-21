Музыка, андеграунд, крафт, триколор: крупнейшие фестивали и акции Петербурга в эти выходные

Скрипка на Невском, Street Art Weekend, St.Petersburg Craft Event, День Государственного флага России: Gazeta.SPb.ru рассказывает о крупнейших акциях и фестивалях Петербурга, которые состоятся в эти выходные.

В пятницу, 21 августа, в Петербурге стартует VI фестиваль «Скрипка на Невском». В этот день большой оркестр Северо-Запада представит программу «Танцы со скрипкой», составленную из произведений Чайковского, Брамса, Легара, Шостаковича, Сен-Санса и др. Начало ровно в полдень на площади Искусств.

В субботу, 22 августа, камерный ансамбль «Солисты Санкт-Петербурга», ансамбль «Классика в джазе», джазовый квинтет Сергея Козлова, скрипачи Эмиль Яковлев и Элина Друх представят программу «От барокко до классики. В их исполнении прозвучит музыка Гайдна, Вивальди, Моцарта, Бетховена, Баха, Дебюсси и др.

А в воскресенье, 23 августа, в рамках программы «Путешествие со скрипкой» в исполнении Симфонического оркестра филармонии для детей и юношества можно будет послушать произведения Грига, Бартока, Пьяццоллы, Римского-Корсакова, Бреговича, Гарделя и др.

В эти же дни петербуржцы и гости города смогут проникнуться духом андеграунда и отдохнуть от суеты во дворе Музея стрит-арта. На этот раз пространство объединит в себе три самые любимые вещи: бары, еду и музыку. После длительного перерыва порадуют сетами 2Deep, Big Hand Connection, Timeofnight, Wave Channel, EMC, Nordic Electro, Fat Vibez, Reality Saint-P, Funk Cartel.

В субботу, 22 августа, в полдень на Сенатской площади состоится акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага РФ. Организаторы подготовили праздничный концерт, флешмоб «Вперед, Россия», мастер-классы, игру по станциям, а также розыгрыш ценных призов.

22 и 23 августа состоится четвертый фестиваль крафтовой культуры St.Petersburg Craft Event. В этом году он пройдет на берегу Финского залива в творческом кластере города «Севкабель Порт». Фестиваль традиционно состоит из шести основных частей: Craft Music, Craft Beer, Craft Food, Craft Business, Craft Fun и Craft Market.