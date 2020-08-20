Мусорный полигон МПБО-2 в Янино перестал принимать мусор

Местные жители добились того, чего так яро желали.

Мусорный полигон, расположенный в Янино, перестал принимать мусор. Об этом пишет «Регион online». Пока что непонятно, какова его дальнейшая судьба и как быть с тоннами мусора, хранящемся на территории. Вполне возможно, что его развезут по другим полигонам Ленинградской области. План действий хотят обсудить с владельцами полигонов, пояснил глава комитета по обращению с отходами в Ленинградской области Алексей Пименов.

По предварительным данным, объявят тендер, в котором смогут принять участие все желающие. При этом отмечается, что уже в 2023 года в регионе стартует работа заводов по переработке мусора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю улицы Петербурга очистили от 2,5 тонн мусора. Для мытья дорог службы использовали в течение недели 37 тысяч кубометров воды и 124 литра шампуня.