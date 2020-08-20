Мусорный полигон МПБО-2 в Янино перестал принимать мусор

Мусорный полигон МПБО-2 в Янино перестал принимать мусор
Gроблемы с утилизацией мусора в Янино-1 широко освещались различными СМИ. Стоп-кадр видео СК РФ по ЛО

Местные жители добились того, чего так яро желали.

Мусорный полигон, расположенный в Янино, перестал принимать мусор. Об этом пишет «Регион online». Пока что непонятно, какова его дальнейшая судьба и как быть с тоннами мусора, хранящемся на территории. Вполне возможно, что его развезут по другим полигонам Ленинградской области. План действий хотят обсудить с владельцами полигонов, пояснил глава комитета по обращению с отходами в Ленинградской области Алексей Пименов.

По предварительным данным, объявят тендер, в котором смогут принять участие все желающие. При этом отмечается, что уже в 2023 года в регионе стартует работа заводов по переработке мусора.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за неделю улицы Петербурга очистили от 2,5 тонн мусора. Для мытья дорог службы использовали в течение недели 37 тысяч кубометров воды и 124 литра шампуня.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
мусор полигон янино


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
40% россиян никогда не смогут позволить себе ипотеку
В Ленобласти сразу двух пациентов доставляли в больницы по воздуху
В лесу под Гатчиной спасали мужчину со сломанной ногой
Мусорный полигон МПБО-2 в Янино перестал принимать мусор
«Рома» хочет заполучить Кокорину
Ефремов вышел из себя во время допроса свидетеля в суде
Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
На набережной Обводного канала тушат заброшенный «Красный треугольник»