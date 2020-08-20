В лесу под Гатчиной спасали мужчину со сломанной ногой

Пострадавший шел домой, когда споткнулся и упал. Ему на помощь пришли спасатели.

Спасатели помогли 120-килограммовому мужчину, который сломал ногу в лесу под Гатчиной, вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области. Пострадавший гулял, а когда возвращался домой споткнулся и покатился в канаву. Боль была настолько сильная, что затуманил рассудок, но мужчина успел позвонить спасателям.

Им пришлось нести тяжелого гражданина три километра, чтобы передать его медикам. Все это время мужчина плохо понимал, что происходит, но полностью доверился спасателям.

Врачи отметили, что сотрудники МЧС вовремя пришли на помощь травмированному.

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