В России поступили в продажу туры с кэшбэком

С пятницы, 21 августа, в России начинается программа кэшбэка за внутренние туры. Россияне смогут вернуть часть денег, потраченных на гостиницы или путевки.

Для того, чтобы приобрести туры по России с кэшбэком, до 28 августа необходимо зайти на портал мирпутешествий.рф и выбрать направление или проживание в гостинице. Важное условие — проживание должно быть сроком от четырех ночей, а его стоимость — от 25 тыс. рублей. Путешествие нужно оплатить картой «Мир».

При соблюдении этих условий деньги вернутся на ту же карту «Мир» в течение пяти рабочих дней. Если на туры было потрачено от 25 000 до 49 999 рублей, то сумма кэшбэка составит 5 тыс. рублей, от 50 000 до 74 999 рублей — 10 тыс., более 75 000 рублей — 15 тыс.

Участие в программе принимают более 700 туроператоров и более трех тысяч гостиниц во всех регионах страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата денежных средств за покупку туров по России.