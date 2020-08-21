В Зеленогорске «Мини Купер» влетел в столб на «встречке» и опрокинулся

Поздним вечером в четверг, 20 августа, пассажир и водитель иномарки госпитализированы после ДТП в Курортном районе Петербурга.

Об аварии рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Это случилось в 23:35 рядом с домом №2 по Пухтоловской дороге в Зеленогорске.

Согласно предварительной информации, водитель Mini Cooper не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу. Там иномарка врезалась в столб и опрокинулась на бок.

По данным правоохранителей, в дорожно-транспортном происшествии пострадали водитель и пассажир. Они получили серьезные травмы и были доставлены в медучреждение. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

Сейчас правоохранители проводят проверку.

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