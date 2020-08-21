В Петербурге крышка мусорного бака проломила ребенку голову

В Петербурге крышка мусорного бака проломила ребенку голову
Ребенок находится в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Медики госпитализировали четырехлетнего ребенка с проломленной головой от дома в Невском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел во дворе дома на улице Крыленко в четверг, 20 августа. Отец мальчика рассказал, что ребенок потянулся за картонкой в мусорном контейнере, чтобы покататься на ней с горки. Когда он ее доставал, вместе с картоном на него свалилась крышка контейнера.

Мальчик серьезно пострадал, его пришлось экстренно госпитализировать. В больнице у него диагностировали сочетанную травму головы, открытую проникающую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, перелом правой орбиты нижней стенки, воспаление придаточных пазух носа и ушибы лица. Он в тяжелом состоянии.

Правоохранители просмотрят записи с камер видеонаблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что футбольные ворота упали на 8-летнего ребенка в Ивангороде.

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