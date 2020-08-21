За «Лентой» на Таллинском шоссе горит свалка

За &#171;Лентой&#187; на Таллинском шоссе горит свалка
Пожар на Таллинском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили о пожаре в Красносельском районе Петербурга. По их словам, горят покрышки на незаконной свалке.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Пожар начался утром в пятницу, 21 августа, рядом с Таллинским шоссе.

Это произошло за гипермаркетом «Лента» на Таллинском шоссе, 135. По словам местных жителей, видно, что пламя поднимается выше деревьев. Пользователи соцсети говорят, что кто-то устроил поджог на незаконной свалке, расположенной за Сосновой Поляной.

Судя по черному дыму, там горят покрышки, которых, как утверждают петербуржцы, там довольно много.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять часов потребовалось на тушение пожара в ресторане «Паруса». На месте ЧП работали 76 человек личного состава, а также 21 спецмашина.

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За «Лентой» на Таллинском шоссе горит свалка