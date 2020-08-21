Директора «Санкт-Петербургского центра оценки качества образования» оштрафовали за нарушения в сфере закупок

Директора «Санкт-Петербургского центра оценки качества образования» оштрафовали за нарушения в сфере закупок
Прокуратура Петербурга. Фото: https://procspb.spb-spr.ru/

В Петербурге директора СПб ГБУ «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования» привлекли к административной ответственности за нарушения в сфере закупок.

Как сообщает городская прокуратура, надзорный орган Адмиралтейского района проверил соблюдение законодательства о контрактной системе в учреждении.

В ходе проверки было установлено, что центром с 2019 по 2020 годы допущено утверждение конкурсной документации по 31 контракту. При этом были допущены нарушения закона в части установления сроков оплаты выполненных обязательств.

Было открыто административное дело по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок при планировании закупок).

По результатом рассмотрения дела должностное лицо было оштрафовано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал поликлинику №4 за нарушения санитарных мер против COVID-19.

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