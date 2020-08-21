В Петербурге привели в порядок почти 3 тысячи подвальных помещений

В Петербурге привели в порядок почти 3 тысячи подвальных помещений
Подвалы Петербурга приводят в порядок. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В администрациях районов Северной столицы рассказали о ходе работ, в рамках которых подвалы жилых домов приводятся в пригодное и безопасное состояние.

В настоящее время работы успешно завершены в 2824 домах. План выполнен на 86%.

В лидерах по оперативному исполнению указаний оказались Кировский и Приморский районы. В них специалисты привели почти все подвалы в необходимое санитарно-техническое состояние. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Завершить все работы в городе планируется до 1 сентября. Известно, что ремонт пройдет в 2 этапа. В 2021 году восстановят еще более 3000 подвалов. До текущей осени же работы пройдут в 3300 подвальных помещениях.

Стоит отметить, что в течение нескольких лет в городе на Неве разберутся также и с кровлями, которые погут представлять опасность из-за своего ненадлежащего состояния.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Теплосеть» выявила 1002 нарушения, проверяя подвалы домов в Петербурге.

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