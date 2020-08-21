Телеканал «Санкт-Петербург» проведет трансляцию оперы «Волшебная флейта»

Известное произведение Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» прозвучит для слушателей прямо под открытым небом в субботу, 22 августа.

Мероприятие пройдет на Парадном плацу Екатерининского дворца. Зрители смогут насладиться произведением, которое представят мастера театрального и музыкального искусств, обратившись к прямой трансляции, организованной телеканалом «Санкт-Петербург». Посмотреть представление можно будет как по телевизору, так и на официальном сайте. Найти прямой эфир можно будет и в социальных сетях.

Последний спектакль в рамках IX фестиваля «Опера — всем» поставят режиссер Виктор Высоцкий, художник Юрий Гольцов и балетмейстер Константин Чувашев.

В качестве дирижера предстанет Фабио Мастранджело. Зрители смогут насладиться голосами артистов театров Северной столицы. В опере задействуют хор и оркестр театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония».

Начало трансляции культурного события запланировано на 16:45, 22 августа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что опера в Барселоне устроила концерт для растений.