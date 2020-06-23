Опера в Барселоне устроила концерт для растений

В Испании в городе Барселона большой оперный театр «Лицей» устроил необычную акцию, показав концерт комнатным растениям.

Проект является художественным высказыванием, создатели таким образом намерены показать, насколько важна аудитория для артистов. В рамках перформанса на время репетиции растения в горшках были «рассажены» в креслах вместо зрителей. Этот жест также призывает окружающих задуматься о текущем тревожном состоянии человечества и нашей планеты.

По завершении концерта все участвующие в необычном действе саженцы были подарены медикам, борющимся с пандемией коронавирусной инфекции. Отметим, что Испания являлась одной из наиболее пострадавших от COVID-19 стран. К счастью, сейчас ситуация стабилизировалась.

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