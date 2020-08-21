С 1 сентября школы Петербурга откроют двери для учеников в очном формате

В этом году в школы Петербурга отправятся 62 тысячи первоклашек. Фото: Baltphoto

В этом году в школы Петербурга отправятся 62 тысячи первоклашек. Фото: Baltphoto

Школы Северной столицы начнут работу в штатном режиме с 1 сентября, но праздничные линейки проведут только для учащихся первых и выпускных классов.

Об этом в пятницу, 21 августа, на ежегодном Городском педагогическом совете заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Так, с 1 сентября в городе начнут работать 687 школ, занятия везде будут проходить в очном режиме. Готовятся сесть за парту 530 тысяч учеников. Сейчас петербургские власти обсуждают с Роспотребнадзором возможность и порядок проведения традиционных торжественных линеек для первоклассников и выпускников.

Беглов подчеркнул, что для соблюдения правил безопасности на линейках должно быть минимальное количество гостей, а всех присутствующих нужно обеспечить СИЗ. Кроме того, в новом учебном году кардинально изменится расписание, отменят все массовые мероприятия и буду чаще проводить уборку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школы и детские сады активно закупают средства индивидуальной защиты.