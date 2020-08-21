Шихану Куштау в Башкирии присвоят статус охраняемой территории

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что гора Куштау получит статус особо охраняемой территории, в связи с чем её разработка невозможна.

Недавно в регионе разразился крупный экологический скандал: «Башкирская содовая компания» (БСК), базирующаяся в Стерлитамаке, заявила, что намерена разрабатывать шихан Куштау для получения сырья. В конце прошлого года губернатор Башкирии разрешил работы на Куштау, чтобы обеспечить работой жителей Стерлитамака. Но действия предприятия, отметим, уже уничтожили одну гору из четырех — Шахтау. Поэтому на защиту шихана встали экологические активисты и жители региона.

В результате Радий Хабиров пообщался с обеими сторонами конфликта и вынес вердикт: у БСК есть две недели на поиск компромиссного решения, в случае отсутствия такового 4 сентября Куштау присвоят статус особо охраняемой территории — все необходимые документы уже готовы. «Разработка ее [горы — прим. ред.] невозможна», — подчеркнул Хабиров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экоактивистам удалось привлечь внимание губернатора и общественности к проблеме шихана.