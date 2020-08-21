Ученые назвали предполагаемого разносчика коронавируса

Они считают, что первый человек заразился инфекцией от енотовидной собаки.

Немецкие зоологи рассказали, что разносчиком коронавируса может быть енотовидная собака. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на электронную научную библиотеку bioRxiv. Эксперты заявили, что животные не только болеют инфекцией, но также передают ее другим особям. Енотовидные собаки проживают в Китае, Японии и на Дальнем Востоке России. Таким образом, первый человек вполне мог подцепить коронавирус от этого вида.

«Мы показали, что эти животные могут заражаться SARS-CoV-2 и передавать вирус сородичам. Это говорит о том, что они могут служить резервуаром для инфекции»,

– считают исследователи.

Пока что эта идея обсуждается и не может считаться истиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВОЗ назвал срок окончания пандемии коронавируса. Создание вакцины еще не гарантирует резкое улучшение эпидемиологической обстановки.