В Москве из-за коронавируса скончались 10 человек

В Москве из-за коронавируса скончались 10 человек
Коронавирус продолжает уносить жизни. Фото: Pixabay

Общее число жертв в столице достигло 4720.

В Москве умерли десять пациентов, у которых были положительные тесты на коронавирус и стоял диагноз «пневмония». Об этом сообщает оперативный штаб. Таким образом, в столице из-за инфекции за весь период пандемии умерли 4720 человек. Накануне говорилось о 12 жертвах коронавируса.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 950 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздороветь успели 761 тысяча пациентов, летальных исходов – более 16 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали предполагаемого разносчика коронавируса. Они считают, что первый человек заразился инфекцией от енотовидной собаки.

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