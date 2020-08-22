Диетолог объяснила пользу от пропуска завтрака

Она заявила, что зря все так много значения придают первому приему пищи.

Диетолог Светлана Соломеина рассказала, что мнение о пользе завтрака это всего лишь очередной миф. Она отрицает, что якобы первый прием пищи является самым важным за день. Эксперт уточнила, что углеводы, употребляемые в первую половину дня, точно также могут привести к набору лишнего веса. Соломеина объяснила, что чувствительность инсулина не зависит от времени завтрака.

«Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон»,

— объяснила врач в комментарии E1.ru.

Все зависит в первую очередь от того, насколько растянется период голодания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог перечислил жирные продукты, от которых не толстеют. Он заявил, что не обязательно отказываться от всего, чтобы сохранить фигуру.