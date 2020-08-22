В Пулково в субботу отменили 15 рейсов

В Пулково в субботу отменили 15 рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

Сегодня в небо над Петербургом не поднимутся 15 самолетов. Среди отмененных рейсов есть международные и направления внутри страны.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло на официальном сайте Пулково. В субботу, 22 августа, пассажиры не вылетят из Северной столицы в Сочи, Анталью, Кишинев, Тиват, Даламан, Бишкек, Минск, Душанбе, Худжанд, Москву и Ереван. Задержки на субботу не запланированы.

Причины внесенных изменений в расписании не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 21 августа, авиакомпании отменили 11 зарубежных рейсов из Петербурга. Аэропорт Пулково назвал причину отмены рейсов.

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