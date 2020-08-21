Аэропорт Пулково объяснил отмену рейсов

В пятницу, 21 августа, авиакомпании отменили 11 зарубежных рейсов из Петербурга. Аэропорт Пулково назвал причину отмены рейсов.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», шесть из этих рейсов отменили из-за ограничением авиасообщения между странами. Речь идет о рейсах в Баку, Душанбе, Амстердам, Ташкент и Ченду.

Остальные пять самолетов должны были вылететь в турецкую Анталью. Поясняется, что эти рейсы были запланированы еще до коронавирусной пандемии. Новые условия вынудили авиакомпании оптимизировать свое расписание, в связи с чем часть рейсов не выполняется.

Купившие билеты на эти рейсы пассажиры были заранее проинформированы. Им вернули деньги за билеты или переоформили на другие рейсы.

Также в пресс-службе добавили, что сегодня Пулково планирует обслужить 391 рейс на прилет и вылет по внутренним и внешним направлениям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в пятницу задерживают три рейса, еще 11 отменили.