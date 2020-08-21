В Пулково в пятницу задерживают три рейса, еще 11 отменили

Петербургский аэропорт Пулково сообщает об отмене 11 авиарейсов за границу, а также о задержке трех вылетов.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в пятницу, 21 августа, из Северной столицы не вылетят 11 запланированных рейсов. Полеты отменяются в Душанбе, Анталью, Монастир, Амстердам, Сэнду и Баку. Пять из отмененных рейсов должны были лететь на турецкий курорт.

Среди авиаперевозчиков, отменивших сегодняшние рейсы, были компании «Северный Ветер», Sichuan Airlines, KLM, Turkish Airlines, Tunis Air, «Уральские авиалинии», Red Wings и «Сомон Эйр».

Также с задержкой пассажиры отправятся в Москву, Иваново, Мурманск. Все остальные рейсы должны подняться в небо по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за день аэропорт Пулково обслужил более 360 рейсов на прилет и вылет.