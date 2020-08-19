Сегодня аэропорт Пулково обслужит более 360 рейсов на прилет и вылет

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, заранее проинформированы авиакомпаниями о ситуации для решения вопросов, связанных с возвратом денежных средств за билеты или переоформлению на другие рейсы. Фото: Baltphoto

Пассажиры, купившие билеты на отмененные рейсы, заранее проинформированы авиакомпаниями о ситуации для решения вопросов, связанных с возвратом денежных средств за билеты или переоформлению на другие рейсы. Фото: Baltphoto

В среду, 19 августа, аэропорт Пулково планирует обслужить сотни внутренних и международных рейсов, несмотря на оповещения об отмене некоторых из них на онлайн-табло.

В пресс-службе управляющей компании петербургского аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» объясняют ситуацию с отмененными рейсами, которые десятками ежедневно появляются на онлайн-табло. Выяснилось, что их нельзя попросту «убрать» из расписания, так как оно формируется за полгода до начала работы. Соответственно, периодов, на которые делится график полетов, два: летний и зимний. Первый, по которому летают самолеты сейчас, действует с марта по октябрь.

Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации и вследствие закрытых границ многие авиакомпании действительно массово отменяют рейсы, однако эти случаи заранее обговорены с пассажирами, а любые недопонимания устранены. В пресс-службе ВВСС подчеркивают, что жалоб относительно отмены рейсов в Пулково не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из петербургского аэропорта успешно отправились в зоопарки совы, сипухи и белка.