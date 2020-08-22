Выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми

Выходные в Петербурге будут теплыми и дождливыми
В выходные пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Наступившие выходные порадуют жителей Петербурга теплой погодой, однако перед выходом из дома горожанам следует вооружиться зонтом.

Так, 22 и 23 августа температура воздуха достигнет до 25 градусов тепла, иногда местами выпадут кратковременные дожди.

Как сообщили синоптики, солнце периодически будут закрывать облака. При этом южный ветер не усилится более пяти метров в секунду. А давление понизится, что неизбежно скажется на осадках.

В некоторых регионах Ленобласти появится сильный туман, пройдут ливни и даже грозы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с понедельника петербуржцев начнут прививать от гриппа. На случай второй волны в городе на Неве развернуты 3 516 коек в 11 горстационарах. Также создаются резервы лекарств и средств индивидуальной защиты.

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