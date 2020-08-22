В России провели более 34 миллионов тестов на коронавирус

В России продолжают проверять граждан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки специалисты успели обследовать более 300 человек.

Об это стало известно сегодня, 22 августа. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, за последние 24 часа тесты на Covid-19 сдали 316 человек. В целом с начала пандемии число проведенных исследований превысило 34,1 млн.

Сейчас под меднаблюдением находятся 220 288 граждан страны, у которых подозревается коронавирусная инфекция.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ назвал срок окончания пандемии коронавируса.