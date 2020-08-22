Два рабочих пострадали при взрыве на заводе в Свердловской области

Оба человека получили ожоги тела: 65-70 % у первого и 20-25 % у второго. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Оба человека получили ожоги тела: 65-70 % у первого и 20-25 % у второго. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На заводе в Асбесте Свердловской области произошел взрыв, в результате которого пострадали рабочие. Их госпитализировали с сильными ожогами.

Инцидент произошел на заводе «ФОРЭС». По предварительным данным, причиной хлопка стало то, что рабочие сильно превысили лимит функционирования спецоборудования. Они использовали устройство около шесть часов вместо положенных трех.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального главка МВД Валерия Горелых, у оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.

Один из пострадавших находится в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Число погибших выросло до четырех – под завалами нашли тела женщины и ребенка.