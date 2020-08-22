Два рабочих пострадали при взрыве на заводе в Свердловской области

Два рабочих пострадали при взрыве на заводе в Свердловской области
Оба человека получили ожоги тела: 65-70 % у первого и 20-25 % у второго. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

На заводе в Асбесте Свердловской области произошел взрыв, в результате которого пострадали рабочие. Их госпитализировали с сильными ожогами.

Инцидент произошел на заводе «ФОРЭС». По предварительным данным, причиной хлопка стало то, что рабочие сильно превысили лимит функционирования спецоборудования. Они использовали устройство около шесть часов вместо положенных трех.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя регионального главка МВД Валерия Горелых, у оборудования вырвало крышку, по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.

Один из пострадавших находится в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Число погибших выросло до четырех – под завалами нашли тела женщины и ребенка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
взрыв пострадавшие происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы вещи, которые опасно держать рядом с телефоном
«Блондин» влетел в столб на Октябрьской набережной
Пострадавшие от коронавируса петербургские медики и водители скорой помощи ...
Лукашенко поручил военным применить»самые жесткие меры для защиты ...
Два рабочих пострадали при взрыве на заводе в Свердловской области
Коронавирус в Петербурге: статистика на 22 августа
За сутки коронавирус подхватили 183 петербуржца
Петербург стал лидером по суточной смертности от коронавируса в России