Взрыв в жилом доме в Ярославле: под завалами нашли тела еще одной женщины и ребенка

В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа. Число погибших выросло до четырех – под завалами нашли тела женщины и ребенка.

Об этом стало известно в субботу, 22 августа. Взрыв произошел в многоэтажном доме. Ранее сообщалось о двух жертвах инцидента и трех пострадавших.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, тела погибших извлечены из-под завалов здания. В то же время в региональном правительстве сообщили о трех погибших.

К настоящему моменту спасательные работы завершены.

Напоминаем, что все случилось вечером 21 августа. Сначала прогремел взрыв, а затем начался пожар. Спасатели эвакуировали всех жильцов дома и приступили к ликвидации возгорания, а также к поискам пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СК и прокуратура возбудили уголовное дело по факту произошедшего в жилом доме в Ярославле. Выясняются обстоятельства инцидента.