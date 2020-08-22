Количество жертв взрыва в Ярославле увеличилось до двух

Под завалами дома нашли тело женщины.

В Ярославле после взрыва газа в жилом многоэтажном доме погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости. Сотрудники МЧС, прибывшие на место инцидента, продолжают разбирать завалы, так как под ними могут находиться люди – в том числе ребенок и его мать. Непонятно, где находятся 38 жильцов дома, они также могли пострадать.

На данный момент известно, что в результате происшествия погибли два человека. Четыре местных жителя получили травмы и были госпитализированы.

СК и прокуратура возбудили уголовное дело. Выясняются обстоятельства инцидента, пока что подробности не раскрываются. Напоминаем, что все случилось вечером 21 августа. Сначала прогремел взрыв, а затем начался пожар. Спасатели эвакуировали всех жильцов дома и приступили к ликвидации возгорания, а также к поискам пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ярославе под завалами дома ищут ребенка.