В Ярославе под завалами дома ищут ребенка

Пока что известно об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва газа.

В Ярославле продолжают разбирать завалы жилого дома на улице Батова, который разрушился после взрыва газа. По предварительным данным, спасатели пытаются отыскать ребенка, также вполне вероятно, что элементами здания могло засыпать кого-то еще, пишет ТАСС.

Напоминаем, что все случилось сегодня вечером, 21 августа. Сначала прогремел взрыв, а затем начался пожар. Спасатели эвакуировали всех жильцов дома и приступили к ликвидации возгорания, а также к поискам пострадавших. На данный момент известно, что в результате инцидента погиб один человек, еще трое считаются пострадавшими.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидцы рассказали о взрыве гранаты на углу Луначарского и Руднева, погиб мужчина.