Очевидцы рассказали о взрыве гранаты на углу Луначарского и Руднева, погиб мужчина

В Петербурге среди ночи произошел взрыв гранаты, в результате которого скончался мужчина. Об этом очевидцы рассказали в Сети.

О трагическом инциденте стало известно в пятницу, 14 августа. Фотографиями с места происшествия поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам пользователей, звук был такой силы, что даже в доме затрещали стекла, а у припаркованных машин сработали сигнализации. Выбежавшие на улицу люди ничего не обнаружили. С обстоятельствами инцидента весь день разбираются стражи порядка.

Свидетели случившегося также добавили, что утром правоохранители нашли мертвого мужчину. Официальные данные по случившемуся уточняются.

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