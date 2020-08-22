«Блондин» влетел в столб на Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием легковушки. Машина влетела в столб.
Авария случилась сегодня, 22 августа, на Октябрьской набережной. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Встреча блондина со столбом», — написал автор записи.
На кадрах видно, что у белой легковушки разбита передняя часть, машина выехала на тротуар.
Информация о возможных пострадавших не приводится.Подробности происшествия выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины. Транспортные средства столкнулись на улице Строителей.