В МЧС назвали самое гиблое место для грибников

Сотрудники МЧС предупредили грибников о наиболее опасных местах в лесу.

По словам специалистов, перед походом необходимо сообщить родным и близким о своих намерениях, они должны знать куда и по какому маршруту вы проследуете. Важно иметь при себе заряженный телефон, чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь. Также рекомендуется воздержаться от затеи, если синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

Как сообщили РИА Новости, если путешественник намерен преодолеть трудный маршрут, сплавы по реке или пересечение горной местности, то лучше зарегистрировать туристскую группу на сайте МЧС, заполнив онлайн-заявку.

Спасатели также напомнили о необходимом снаряжении. От клещей лучше всего использовать противоэнцефалитные костюмы. Если нет специальной одежды, то лучше выбирать светлые и однотонные вещи – на них легче заметить насекомых.

Наибольшую опасность для людей, отправившихся в поход, представляют болота. В темное время суток риски попасть в трясину возрастают. Специалисты рекомендуют иметь при себе крепкую и легкую палку. Двигаться по подозрительной местности следует без спешки, придерживаясь мест с кустарником и деревцами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом за лето потерялось почти 900 грибников.Сотрудники МЧС предупредили грибников о наиболее опасных местах в лесу.