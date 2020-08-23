В Выборгском районе автобус врезался в остановку

В Выборгском районе автобус врезался в остановку
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

«ЛИАЗ» наехал на остановку общественного транспорта на улице Руднева в ночь на воскресенье, 23 августа.

О дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». При рассмотрении опубликованных свидетелями аварии снимков, можно заметить, что у автобуса разбилось лобовое стекло, а сам объект для ожидания транспорта лишился стеклянных элементов и заметно покосился.

Что послужило причиной аварии — неизвестно. Предварительно, жертв и пострадавших удалось избежать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четыре ребенка и взрослый госпитализированы после пьяного ДТП на Тамбасова. Водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. В итоге, в больнице оказалось 5 человек.

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