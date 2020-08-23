В Красногвардейском районе водитель иномарки погиб, врезавшись в трансформаторную будку

Дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом произошло вечером в субботу, 22 августа, на Гранитной улице.

Согласно предварительной информации, 60-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Фольксваген Поло» потерял контроль над управлением транспортного средства и врезался в трансформаторную подстанцию. В результате столкновения, машина перевернулась. Водитель получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия. Об этом сообщает управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия и причины по которым случилось фатальное столкновение с препятствием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после ДТП в Киришах спасатели извлекали пострадавшего из помятой машины. Информация о его самочувствии отсутствует.