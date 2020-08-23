Петербуржца задержали из-за выброшенного в урну российского флага

Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.

На Тамбовской улице накануне, 22 августа, петербуржец выбросил российский флаг в урну. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали подозреваемого в преступлении. На тот момент государственный символ уже достали из мусорки представитель жилкомсервиса.

В правонарушении обвиняется 35-летний гражданин, в отношении которого возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до одного года.

Напоминаем, что в субботу праздновался День Государственного флага РФ. Его отмечают с 1994 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге поднятый над школой радужный флаг назвали диверсией.