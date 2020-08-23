В Выборге здание штаба отреставрируют под школу

В Выборге здание штаба отреставрируют под школу
В здании разместят школу. Фото: Википедия

Ожидается, что ремонт закончится в ближайшее время.

В Выборге на улице Северный Вал отреставрируют здание штаба 30-го гвардейского корпуса. В последствии там разместят школу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

На то, чтобы привести город в порядок, выделят более двух миллиардов рублей из областного бюджета. На эти средства реализуют программу «Чистая вода». Также средства выделят на ремонт и строительство дорог.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что Выборг будет постепенно расцветать. Там будут строить социальные и спортивные объекты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реставрации Биржи. Здание в стиле классицизма построено с двумя ростральными колоннами, которые украшают ростры кораблей.

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