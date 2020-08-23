На Петергофском шоссе мальчик отравился этанолом

На Петергофском шоссе мальчик отравился этанолом
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: Baltphoto

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Правоохранители разбираются в обстоятельствах инцидента.

В полицию Красносельского района Петербурга поступило сообщение об отравлении девятилетнего мальчика этанолом в субботу, 22 августа. Об этом сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Все случилось на Петергофском шоссе – там обнаружили ребенка с признаками алкогольного отравления. Его в таком состоянии нашел участковый уполномоченный полиции, который передал мальчика врачам. На данный момент его личность и личность родителей уже установлена.

Медики установили, что школьник отравился этанолом. Его состояние оценивается как тяжелое. Родителей тем временем вызвали в полицию для дальнейших разбирательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге студентка колледжа попала в больницу после отравления таблетками.

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