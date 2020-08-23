Фильм «Конек-Горбунок» выйдет в России этой осенью

Премьера запланирована на 22 октября.

Фильм «Конек-Горбунок», снятый по мотивам русской сказки Петра Ершова, выйдет на экраны уже этой осенью – 22 октября. У ленты уже вышел тизер, опубликованный в сети.

Главные роли в фильме сыграли Антон Шагин и Паулина Андреева. В качестве коня выступил Павел Деревянко – ему доверили оживить Конька-Горбунка. Артист остался доволен проделанной работой, так как считает, что смог передать характер персонажа.

«Мда. Настолько ужасно, что даже ничего писать не буду по поводу графики и анимации»,

— пишет один из пользователей под тизером.

Некоторые посчитали, что новый фильм будет чем-то похож на «Шрека».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названа новая дата премьеры фильма «Мулан». Компания решила больше не откладывать показ новинки, поэтому посмотреть ее можно будет уже в сентябре.