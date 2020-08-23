В Петербурге спасли двух подростков, угнавших шаланду на Смоленке

В Петербурге спасли двух подростков, угнавших шаланду на Смоленке
Несовершеннолетние отвязали плавательное средство на Смоленке. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

В Василеостровском районе Петербурга двое подростков отвязали от причала шаланду — судно для сбора мусора во время расчистки дна. Течение потащило его к Финскому заливу.

Инцидент произошел сегодня, 23 августа. Несовершеннолетние отвязали плавательное средство на реке Смоленке в районе улицы Беринга.

Как сообщает «Комсомольская правда – Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу, судно остановили сотрудники организации, которые осуществляют расчистку дна. Подросткам оказали помощь. Затем они сбежали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трех подростков обвиняют в нападении на петербуржца с ножом и баллончиком. Решается вопрос о мере пресечения для них.

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