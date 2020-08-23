В Колпинском районе спасатели почти час тушили полыхающий BMW

В Колпинском районе спасатели почти час тушили полыхающий BMW
Спасатели потушили машину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Колпинском районе Северной столицы сегодня утром горел легковой автомобиль. Транспортное средство тушили восемь спасателей.

Возгорание случилось в воскресенье, 23 августа, у дома №49 на Вознесенском шоссе. Сигнал о полыхающем авто марки BMW поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 9:17.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту ЧП оперативно прибыли восемь человек на двух спецмашинах. В иномарке выгорел отсек двигателя.

Пожар удалось потушить к 9:46.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришском районе восемь пожарных тушили дачу и хозпостройку.

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