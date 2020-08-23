В Киришском районе восемь пожарных тушили дачу и хозпостройку

В Киришском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом и хозпостройку. Сигнал о ЧП сотрудники получили в 16:56.

Возгорание случилось в воскресенье, 23 августа, в СНТ «Большевичка» в Кусинском сельском поселении. К месту происшествия оперативно прибыли восемь сотрудников пожарно-спасательной части на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, постройки горели на площади 62 квадратных метра.

На ликвидацию огня сотрудникам потребовалось чуть больше часа. Его потушили в 18:10.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль «Шевроле» загорелся у дома номер №16 на Звездной улице. Сотрудники МЧС справились с возгоранием примерно за 15 минут.