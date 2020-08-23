В «красной зоне» по коронавирусу остались 12 российских регионов

В &#171;красной зоне&#187; по коронавирусу остались 12 российских регионов
Число субъектов РФ со сложной эпидемиологической ситуацией уменьшилось. Фото: pixabay

Лишь небольшая часть российских регионов (14%) остаются в «красной зоне» по коронавирусу. Такое мнение выразил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, число субъектов РФ со сложной эпидемиологической ситуацией уменьшилось до 12.

«Семь областей (Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Еврейская автономная, Сахалинская), а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край», — привели слова специалиста РИА Новости.

Москва оказалась в группе «светло-зеленых» регионов, то есть пандемическую обстановку в городе можно считать положительно стабильной. Петербург — в «желтой» группе. Там ситуация по Covid-19 удовлетворительная.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заразившуюся коронавирусом Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии.

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