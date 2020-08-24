Кто чаще других теряется в лесу, рассказали спасатели

В Министерстве чрезвычайных ситуаций рассказали, кого чаще других приходится вызволять из леса.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МЧС. Чаще всего в лесу теряются пожилые мужчины-грибники. Обычно приходится устраивать поиски тех, кто идет собирать грибы или ягоды, не взяв с собой компас. Также часто пропадают грибники, которые идут в лес, невзирая на плохое самочувствие.

Причиной пропажи людей обычно становится нарушение простых правил безопасности. Грибники любят надевать в лес камуфляж, что затрудняет поиски пропавших. В МЧС напомнили, что обязательно нужно надевать яркую одежу. Кроме того, многие идут в лес с «нулевым» балансом на телефоне или забыв зарядить гаджет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в МЧС назвали самое гиблое место для грибников. По словам специалистов, перед походом необходимо сообщить родным и близким о своих намерениях.