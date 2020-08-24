Петербуржцам назвали дешевые направление для полетов в сентябре

Самые дешевые билеты продаются по направлениям в Петербург, Воронеж, Саратов и Чебоксары. Фото: pixabay

Самые дешевые билеты продаются по направлениям в Петербург, Воронеж, Саратов и Чебоксары. Фото: pixabay

Исследование аналитиков сервиса по подбору путешествий OneTwoTrip помогло выяснить, куда россиянам будет выгоднее отправится на самолете в сентябре.

Так, самой выгодной поездкой для жителей Петербурга станет путешествие в Москву — билет стоит около 1050 рублей. А в Северную столицу дешевле всего отправиться из Москвы. сообщает RT. Чаще всего россияне в первый осенний месяц собираются поехать в Петербург, Москву, Казань, Екатеринбург и Новосибирск.

При этом самые дешевые билеты продаются по направлениям в Петербург, Воронеж, Саратов и Чебоксары — поездка в эти города обойдется в чуть более тысячи рублей. Поездка в Казань, Калининград и Ярославль будет стоить 1600 рублей за один билет.

Поездка в Петербург и обратно будет бюджетной также для жителей Казани (1500 рублей) и Новосибирска (3700 рублей).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал самым популярным направлением на осень для туристов, путешествующих на Ж/Д транспорте.