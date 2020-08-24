В Московском районе поймали грабителя-рецидивиста, нападавшего на детей и пенсионерок

Десять дней назад, 14 августа, в Московском районе был задержан преступник, с применением физической силы ограбивший 43-летнюю местную жительницу.

Злоумышленник напал на женщину и отобрал у нее ювелирные украшения и 20 тысяч рублей. Позже правоохранители установили, что это не единственный эпизод в преступной биографии мужчины. Так, еще в феврале он оставил без смартфона 11-летнего мальчика на улице Звездной. Тогда его тоже задержали, но отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, выяснилось, что грабитель причастен и к нападению на 91-летнюю жительницу Московского района, у которой он также отобрал золотое украшение стоимостью 7 тысяч рублей. Также полицейские узнали, что преступник имеет семь судимостей. В этот раз со злоумышленником не церемонились, 21 августа его отправили в СИЗО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкине трое мужчин, угрожая оружием, ограбили «Магнит».